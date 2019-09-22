Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:30 Kaynak: AA
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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