Son Dakika Haberleri: Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

30 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapıln yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt  Pervari ilçesi  kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:38 Kaynak: DHA
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