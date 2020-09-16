Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında Siirt'te 5 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt'te 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı. - ANKARA