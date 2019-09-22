Son Dakika Haberleri: Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi (2)

36 dakika önce

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından Siirt'in Pervari ilçesinde yapılan hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi (2), System.String[]

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından Siirt'in Pervari ilçesinde yapılan hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece Pervari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi. Operasyonda, terör örgütünün Herekol Cephaneliğinde bulunan çok sayıdaki silah ve mühimmatın da imha edildiği bildirildi.


Jandarma, Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:07 Kaynak: DHA
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