Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi -2
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ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 5'E YÜKSELDİBakanlıktan yapılan ikinci açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında;
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:33 Kaynak: DHA
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komando ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Haber: ANKARA,
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