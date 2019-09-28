Son Dakika Haberleri: Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi (3)
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Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi (3)

37 dakika önce

TERÖRİSTLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPAN 5 KİŞİ YAKALANDIİI Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröriste yardım ettikleri tespit edilen 5 kişi, gözaltına alındı.

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi (3), System.String[]

TERÖRİSTLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPAN 5 KİŞİ YAKALANDI
İI Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröriste yardım ettikleri tespit edilen 5 kişi, gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İI Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile iş birliği içinde olup malzeme, erzak temin eden, emniyet güçlerini takip edip faaliyetleri hakkında bölücü terör örgütü mensuplarına bilgi veren 5 milis- iş birlikçi Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 28 Eylül 2019 günü gözaltına alınmışlardır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.


Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:07 Kaynak: DHA
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