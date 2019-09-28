Son Dakika Haberleri: Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon
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Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

1 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristle iş birliği içinde oldukları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, System.String[]

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristle iş birliği içinde oldukları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, dün İl Jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesi Dadaklı köyü kırsalında gerçekleştirilen ve 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.


Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, etkisiz hale getirilen teröristlerle iş birliği içinde olan, onlara malzeme ve erzak tespit eden ve takip ettikleri emniyet güçlerinin faaliyetleri hakkında teröristlere bilgi veren 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Eruh ilçesindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.


Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:22 Kaynak: AA
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