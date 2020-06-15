Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika

Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı
Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Ciraf bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Ciraf bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı.
Siirt'in Eruh ilçesi Yassı Dağı bölgesinde 13 Haziran 2020 Cumartesi günü 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ait görüntüler basınla paylaşıldı. İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Yassı Dağı (Ciraf) bölgesinde 13 Haziran 2020 günü düzenlenen yakın hava destekli operasyonda 5 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyona ilişkin görüntüler Siirt Valiliğince paylaşıldı.
(Selami Deniz/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 02:07 Kaynak: İHA
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