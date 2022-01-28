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Siirt'te 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Siirt'te 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

28.01.2022 11:01
Siirt'te 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaladı.

Siirt'te hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çal Mahallesinde yaptıkları çalışmada Batman- Kozluk İlamat ve İnfaz Bürosunca "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.İ'yi yakaladı.

S.İ. işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

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Emniyet Müdürlüğü, Batman, Kozluk, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Siirt'te 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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