Siirt'te 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

22.03.2022 15:32
Siirt'te 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te farklı suçlardan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Siirt'te farklı suçlardan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma suçundan 5 yıl toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü L.T., Yeni Mahalle Medine Caddesi üzerinde yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan L.T., cezaevine teslim edilmek üzere Batman'a götürüldüğü belirtildi. - SİİRT

Siirt'te 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Siirt'te 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Siirt'te 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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