Siirt'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

10.03.2022 10:44
Siirt'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siirt'te hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamayla göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca, "silahlı yağma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O'nun kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Hükümlü, Hükümet Bulvarında düzenlenen operasyonla yakalandı.

S.O. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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