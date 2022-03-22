Siirt'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

22.03.2022 20:15
Siirt'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siirt'te hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "yağma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.E'nin kentte olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Alan Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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