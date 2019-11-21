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Siirt'te 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

6 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

Siirt'te 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.


Pervari Öğretmenevi'nde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Güvenlik güçleriyle omuz omuza mücadele eden 50 güvenlik korucusunun eğitimlerini tamamladığını belirten Pervari İlçe Kaymakamı Musa Aydemir, 50 güvenlik korucusunun yemin ederek göreve başladığını söyledi. Kaymakam Aydemir, terörle mücadeleye güvenlik korucularının büyük katkı sağladığını belirterek vatanın bölünmez bütünlüğü, vatandaşların güvenliği, huzur ve refahı için görev yapmaya talip olan koruculara teşekkür etti.


Okunan duanın ardından güvenlik korucuları yemin etti.


Törene, Kaymakam Aydemir, AK Parti Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Ziya Kahraman ve kurum müdürleri katıldı. - SİİRT

Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:23 Kaynak: İHA
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