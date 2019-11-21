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Siirt'te 50 güvenlik korucusu yemin etti

6 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

Siirt'te 50 güvenlik korucusu yemin etti, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde 50 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

Pervari Öğretmenevi'nde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Programda konuşan Kaymakam Musa Aydemir, güvenlik güçleriyle omuz omuza mücadele eden 50 güvenlik korucusunun eğitimlerini tamamlayarak, göreve başladığını söyledi.


Terörle mücadeleye güvenlik korucularının büyük katkı sağladığına işaret eden Aydemir, vatanın bölünmez bütünlüğü, vatandaşların güvenliği, huzur ve refahı için görev yapmaya talip olan koruculara teşekkür etti.


Okunan duanın ardından güvenlik korucuları yemin etti.


Törene, AK Parti Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Ziya Kahraman ve kurum müdürleri katıldı.

Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:22 Kaynak: AA
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