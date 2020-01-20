Siirt'te 50 kadın çiftçi mesleki eğitim sertifikası aldı - Son Dakika

Siirt'in Tillo ilçesinde "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projesi kapsamında tarımsal eğitim kurslarına katılan 50 kadın çiftçiye sertifika verildi.



Kaymakam Lokman Düzgün, ilçe konferans salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, gayretli çalışmalarından dolayı kadın çiftçileri kutladı, çiftçilere yönelik tarım kütüphanesi yapılmasını için girişimde bulunacaklarını söyledi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ise asma yetiştiriciliği ve sürü yönetimi kurslarını bitiren 50 kadın çiftçinin sertifika almaya hak kazandığını söyledi.



Tören sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.



Etkinliğe,Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve kadın kursiyerler katıldı.