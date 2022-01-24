Siirt'te 503 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te 503 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

SİİRT Siirt kent merkezinde metruk bir binada yapılan aramada 503 adet uyuşturucu maddelerden ecstasy hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; Batı Mahallesinde kapısı ve penceresi olmayan metruk bina içerisinde 503 adet ecstasy hap olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.