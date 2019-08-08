Son Dakika Haberleri: Siirt'te 510 paket kaçak sigara ve 10 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Siirt'te 510 paket kaçak sigara ve 10 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

49 dakika önce

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 510 paket kaçak sigara ve 10 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Siirt'te 510 paket kaçak sigara ve 10 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, System.String[]
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 510 paket kaçak sigara ve 10 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eruh ilçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti sırasında, Şırnak ilinden, Siirt'e gelen bir yolcu minibüsünde yapılan aramada 510 paket kaçak sigara ile 10 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemelere el konularak Eruh Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda 1 şüpheli hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır" denildi. - SİİRT
Siirt, Eruh, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:36 Kaynak: İHA
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