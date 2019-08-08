Siirt'te 510 paket kaçak sigara ve 10 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 510 paket kaçak sigara ve 10 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:36 Kaynak: İHA
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 510 paket kaçak sigara ve 10 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Siirt Valiliği
'nden yapılan açıklamada, Eruh
ilçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti sırasında, Şırnak
ilinden, Siirt'e gelen bir yolcu minibüsünde yapılan aramada 510 paket kaçak sigara ile 10 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemelere el konularak Eruh Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda 1 şüpheli hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır" denildi. - SİİRT
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