Siirt'te 6 bin 100 ünite kan toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te 6 bin 100 ünite kan toplandı - Son Dakika

Siirt'te 6 bin 100 ünite kan toplandı

6 saat önce

Siirt'te 2019 yılında 6 bin 100 ünite kan toplandı.

Siirt'te 6 bin 100 ünite kan toplandı, System.String[]

Siirt'te 2019 yılında 6 bin 100 ünite kan toplandı.


Kızılay Derneği Şube Başkanı Nihat Altunç, kan bağışında 2019 yılı hedeflediklerine ulaştıklarını belirten, bağış yapan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

2020'de 7 bin ünite kan toplamayı hedeflediklerini ile dile getiren Altunç, şunları kaydetti:


"Desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu olan ban bağışı geçen yılın başında yaptığımız çağrı ve kampanyalardan olumlu sonuç almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2020'de hedefi biraz daha yukarıya çıkartarak 7 bin ünite kan almayı amaçlıyoruz."

Kızılay, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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