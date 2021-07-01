Siirt'te 6 portatif yüzme havuzu yapımına başlandı

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Baykan, Eruh, Pervari, Şirvan, Tillo ve Kurtalan'ın Kayabağlar beldesinde portatif yüzme havuzunun yapımına başlandığını belirtti.

Olğaç, beton zeminleri ilçe belediyeleri tarafından yapılan ve inşaat çalışmaları başlanan havuzların 16 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde ve 1,5 metre derinlikte olacağını söyledi.

Elektronik temizleme sistemi ile donatılacak havuzların kısa zamanda tamamlanacağını dile getiren Olgaç, şunları kaydetti:

"Kurumumuz koordinasyonunda yapılan yüzme havuzları tamamlanmasıyla sportif faaliyetler kapsamında gençlerimize ücretsiz ve hijyenik şartlarda hizmet verecek. Uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersleri verilecek. Gençlerimizin yüzmeye erişimi ve yeni sporcuların yetişmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Şehrimize, gençlerimize bu anlamlı spor yatırımlarının kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."