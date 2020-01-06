Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız öldü - Son Dakika

Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız öldü

7 saat önce

SİİRT'te oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkonundan düşen Sedef Yıldırım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız öldü, System.String[]

SİİRT'te oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkonundan düşen Sedef Yıldırım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Lise öğrencisi Sedef Yıldırım, oturduğu apartmanın 6'nınca katındaki balkonda olduğu sırada dengesini kaybederek, boşluğa düştü. Sedef'in düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzenine olay yerine sağlık görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından  Yıldırım'ı ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Sedef Yıldırım, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız hayatını kaybetti
İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı Meksika'da son 13 ayda 873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu

Son Dakika Haberleri
05:35 Beşiktaş'ta devrilmek üzere olan ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı - Son Dakika
05:31 İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi sürüyor - Son Dakika
05:24 Beşiktaş'ta devrilmek üzere olan ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı - Son Dakika
05:22 İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi sürüyor - Son Dakika
05:21 Mersin'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 05:48:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te 6'ncı kat balkonundan düşen liseli genç kız öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]