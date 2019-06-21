Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
38 dakika önce
Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:46 Kaynak: AA
'te 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Pervari
ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Polis Özel Harekat timleri tarafından hava destekli "Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
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