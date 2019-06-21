Son Dakika Haberleri: Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

38 dakika önce

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Polis Özel Harekat timleri tarafından hava destekli "Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:46 Kaynak: AA
Siirt, Güncel
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