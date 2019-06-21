Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
52 dakika önce
İçişleri Bakanlığınca, Siirt'in Pervari ilçesinde devam eden Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:03
İçişleri Bakanlığınca, Siirt
'in Pervari
ilçesinde devam eden Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlık duyurdu: Kurt Kapanı operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi
İngiltere'de Muhafazakar Partili Başkan, Greenpeace üyesini yaka paça dışarı attı
Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı, vatandaşlar topladı