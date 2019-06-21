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Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

52 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca, Siirt'in Pervari ilçesinde devam eden Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca, Siirt'in Pervari ilçesinde devam eden Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:03 
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