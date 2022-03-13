Siirt'te 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

13.03.2022 15:02
Siirt'te 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında yapılan rutin kontrollerde 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında yapılan rutin kontrollerde 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, ayrıca İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesince bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan ifade alınmasına yönelik yakalaması bulunan S.Ö. isimli şahıs, Siirt'te KİLİT-1 noktasında görevli personelin rutin uygulaması esnasında yakalandı.

S.Ö., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi. S.Ö., aynı gün Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına sevki sağlanıp SEGBİS yöntemiyle ifadesi alındıktan sonra işlemleri tamamlanarak, cezaevine gönderildi. - SİİRT

YORUMLAR
500
Siirt'te gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Siirt'te gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kocaeli, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Galatasaray'ın kasası 3 günde dolacak!
14:59 Öğretmen canlı yayında cinsel içerikli görüntü açtı, öğrenciler buz kesti
14:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul ediyor! Öğle yemeğinde buluşan ikilinin masasında 3 önemli konu var
14:39 TOGG eksi 40 derecede testi geçti!
14:30 Ukrayna'da Türklerin sığındığı caminin bombalandığı iddiasına Bakan Çavuşoğlu son noktayı koydu!
14:05 Mustafa Ceceli kardan dolayı konsere yetişemedi! Ekin Uzunlar sahneyi aldı
14:02 Beşiktaş, Galatasaray'a Fatih Terim'in sözüyle gönderme yaptı!
13:21 İngiliz basını manşeti: Zelenski'nin lejyoner asker çağrısına Türkiye'den de olumlu dönüşler var
13:14 Savaştan kaçan Ukraynalı kızı sığınma vaadiyle kandırıp cinsel saldırıda bulundu!
13:05 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyarılarına devam ediyor! Bu sefer saat saat paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 15:08:33. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement