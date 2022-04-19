Siirt'te 6 yıl 8'er ay hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te 6 yıl 8'er ay hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı

19.04.2022 12:49
Siirt'te 6 yıl 8'er ay hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı

Siirt'te haklarında 6 yıl 8'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Siirt'te haklarında 6 yıl 8'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca, "tehdit, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından aranan ve haklarında 6 yıl 8'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. G.R.Y. ve Ş.S'nin kentte olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te 6 yıl 8'er ay hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te 6 yıl 8'er ay hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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