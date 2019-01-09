Siirt'te 60 Köy Yolu Kardan Kapandı, Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Siirt'te 60 köy yolu kardan kapandı, mahsur kalan aile kurtarıldıSiirt'in Baykan, Eruh, Pervari, Şirvan ve Tillo ilçelerine bağlı 60 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Siirt'te 60 köy yolu kardan kapandı, mahsur kalan aile kurtarıldı



Siirt'in Baykan, Eruh, Pervari, Şirvan ve Tillo ilçelerine bağlı 60 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Şirvan'da ise yolda kar ve tipiye yakalanıp mahsur kalan 5 kişilik aile, 4 saatte sonra kurtarıldı.



Siirt'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Baykan, Eruh, Pervari, Şirvan ve Tillo ilçelerine bağlı 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların temizlenip, yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.



5 KİŞİLİK AİLE KURTARILDI



Şirvan'da ise Cevizlik köyünden ilçe merkezine hareket halinde bulunan ve içerisinde 5 kişilik ailenin bulunduğu araç, karda mahsur kaldı. Bölgede yol açma çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, ailenin bulunduğu aracı yaptıkları temizlik çalışmalarının ardından 4 saatin sonunda kurtardı. Donma tehlikesi geçiren 5 kişi, görevliler tarafından evlerine ulaştırıldı.

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