Siirt'te 60 köyü yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 60 köyü yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Siirt'te 60 köyü yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Siirt'te, yoğun kar nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapanırken, Siirt Kurtalan karayolunda sürücüler yolda mahsur kaldı.

Siirt'te 60 köyü yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Siirt'te, yoğun kar nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapanırken, Siirt Kurtalan karayolunda sürücüler yolda mahsur kaldı.


Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı kenti etkisi altına alırken, yağış nedeniyle 60 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Siirt-Kurtalan karayolunda da çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.


Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. - SİİRT

Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
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