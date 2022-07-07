Siirt'te 600 çocuk yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor - Son Dakika
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Siirt'te 600 çocuk yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor

07.07.2022 15:54
Siirt'te 600 çocuk yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor

Siirt'te 600 çocuk, yarı olimpik havuzda eğitmenler eşliğinde yüzme öğreniyor.

Siirt'te 600 çocuk, yarı olimpik havuzda eğitmenler eşliğinde yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yaz Spor Okulları kapsamında yarı olimpik yüzme havuzunda düzenlenen kursa katılan 6-18 yaş arası 600 öğrenci hem yüzme öğreniyor hem de serinliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, bu yıl yüzme başta olmak üzere tüm spor dallarına yoğun talep yaşandığını aktardı.

Havuzun haftanın belirli günlerinde çocuk, genç ve engellilere, önümüzdeki günlerde Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun da faaliyete girmesiyle yetişkin vatandaşlara hizmet verileceğini dile getiren Kısacık, şunları aktardı:

"Yaz Spor Okulları kapsamında şu anda ilimizde bünyemizdeki yarı olimpik yüzme havuzunun bakımı yapılarak hizmete açıldı. Çocuk ve gençlerin havuzdan yararlanmaları için ilk etapta 600 kayıt aldık. Önümüzdeki günlerde bu sayıyı artıracağız. Özellikle aileler çocuklarını yüzmeye getiriyor. Yüzme antrenörü sayımızı 4'ten 14'de çıkardık. Yüzüncü Yıl Yarı Olimpik Yüzme havuzumuzun yanında portatif bir yüzme havuzu daha yaptırarak önümüzdeki dönem ilimizde tüm çocukların yüzme havuzlarından yararlanmasını sağlayacağız."

Kısacık, kentte dere ve akarsulardaki tehlikeye de dikkati çekerek, daha güvenli olan yüzme havuzlarında antrenör ve can kurtaranlarla çocuk ve gençlere güvenli yüzme imkanı sunulduğunu belirtti.

Antrenör Serkan Yiğiter de daha önce salgın nedeniyle kapalı bulunan ve sayı sınırlandırılan yüzme okuluna bu yıl yoğun bir talep olmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Yiğiter, "Yarı olimpik ve çocuk havuzunda tüm imkanları çocuklara seferber ettik. Çocukların yaz aylarında daha verimli vakit geçirmesi ve sporla tanışmasının amaçlandığı kurslar sayesinde onlara hem yüzme öğretiyor hem de başarılı olanları takıma seçerek yarışmalara hazırlıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

gençlik, Siirt, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te 600 çocuk yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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