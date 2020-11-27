Siirt'te 65 çiftçiye 45 ton sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Siirt'te çiftçilere 45 ton sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Kırmızı Mercimeği Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında Kurtalan ilçesinde tohum dağıtımı töreni düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, kırmızı mercimek üretiminin yaygınlaştırılması ve verimin arttırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen proje ile üreticilere mercimek tohumu dağıtıldığını belirtti.

Törende, proje kapsamında 65 çiftçiye 3 bin 600 dönüm alanda üretim için 45 ton sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı.