Son Dakika Haberleri: Siirt'te 7 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 7 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te 7 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

7 saat önce

Siirt-Eruh yolu üzerinde bir araçta yapılan aramada, 7 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'te 7 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Siirt- Eruh yolu üzerinde bir araçta yapılan aramada, 7 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Eruh yolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Araçta 7 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Eruh, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:04 Kaynak: İHA
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