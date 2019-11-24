Siirt'te 7 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
7 saat önce
Siirt-Eruh yolu üzerinde bir araçta yapılan aramada, 7 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:04 Kaynak: İHA
Siirt- Eruh yolu üzerinde bir araçta yapılan aramada, 7 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Eruh yolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Araçta 7 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi. - SİİRT
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