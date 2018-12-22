Son Dakika Haberleri: Siirt'te 7 Bin 190 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Siirt'te 7 Bin 190 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

3 saat önce

Siirt kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'te 7 Bin 190 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Siirt kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, polis uygulaması esnasında bir araçta arama yapıldı. Aramada, 7 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem yapıldığı belirtildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:36 Kaynak: İHA

Polis, Siirt, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya Kocasının Terk Etmesinin İntikamını, İki Oğlunu Döverek Aldı Lise Önünde Çıkan 'Yan Bakma' Tartışması Kanlı Bitti! Bir Öğrenci Yaralandı

6 Yıl Önce Boşandığı Eşini Başka Bir Adamla Gören Saldırgan, Dehşet Saçtı İstanbul'da Pırlanta ve Zümrütlerle Süslenmiş Milyon Dolarlık Tavus Kuşu Mücevheri Çalındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:26:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te 7 Bin 190 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]