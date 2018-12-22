Siirt'te 7 Bin 190 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Siirt kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, polis uygulaması esnasında bir araçta arama yapıldı. Aramada, 7 bin 190 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem yapıldığı belirtildi. - SİİRT

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