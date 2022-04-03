Siirt'te 7 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 7 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerinin çalışmaları neticesi tespit edilen bir araçta yapılan aramada, 7 bin 400 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında gerekli tahkikata başlanıldığı bildirildi. - SİİRT