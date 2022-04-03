Siirt'te 7 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te 7 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

03.04.2022 14:19
Siirt'te 7 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 7 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

Siirt'te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 7 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerinin çalışmaları neticesi tespit edilen bir araçta yapılan aramada, 7 bin 400 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında gerekli tahkikata başlanıldığı bildirildi. - SİİRT

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 7 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te 7 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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