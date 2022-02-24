Siirt'te 7 fişek eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te 7 fişek eroin ele geçirildi

24.02.2022 11:45
Siirt'te 7 fişek eroin ele geçirildi

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 7 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 7 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Hazreti İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde F.Ş. şüphelinin üzerinde satışa hazır 7 fişek, 2 parça halinde 14 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - SİİRT

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eroin, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 7 fişek eroin ele geçirildi - Son Dakika


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