Siirt'te 7 nokta korona virüs nedeniyle karantinada - Son Dakika

Siirt'te 7 nokta korona virüs nedeniyle karantinada
30 dakika önce
Siirt'te 7 nokta korona virüs nedeniyle karantinada Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 köy ve 3 mezra ile kent merkezinde bir mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Siirt'te 7 nokta korona virüs nedeniyle karantinada
SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 köy ve 3 mezra ile kent merkezinde bir mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Şirvan ilçesine bağlı 3 köy, 3 mezra ile kent merkezinde bir mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı. Kent merkezi Çal Mahallesi, Şirvan ilçesine bağlı Akgeçit, Taşyaka, Kayahisar köyü ve Kayalı Mezrası, Kesmetaş köyüne bağlı Bindal ve Ankebir mezralarına giriş çıkışlar yasaklandı. Köy ve mezralarda 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:58 Kaynak: İHA
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