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Siirt'te 7 terörist böyle etkisiz hale getirildi

33 dakika önce

Siirt'te 7 terörist böyle etkisiz hale getirildi Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pervari'de 7 teröristi silahları ile birlikte etkisiz hale getirdiSİİRT - Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan hava destekli operasyonda silahları ile birlikte 7...

Siirt'te 7 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pervari'de 7 teröristi silahları ile birlikte etkisiz hale getirdi

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan hava destekli operasyonda silahları ile birlikte 7 teröristin etkisiz hale getirilmesinin görüntüleri ortaya çıktı.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı Bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilirken, terör örgütünün cephaneliği de imha edildi.

Eylem hazırlığı içinde oldukları öğrenilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, İHA'larla tespit edilen teröristlerin başlarına bomba yağıyor.

Siirt'te 7 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Jandarma, Pervari, Siirt, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:59 Kaynak: İHA
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