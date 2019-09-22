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Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı'nca jandarma ekipleri tarafından Siirt'in Pervari ilçesinde yapılan hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıklandı.

Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nca jandarma ekipleri tarafından Siirt'in Pervari ilçesinde yapılan hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıklandı. Pervari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi. Operasyonda, terör örgütünün Herekol Dağı'ndaki cephaneliğinde bulunan silahlar ile mühimmatın da imha edildiği kaydedildi.

Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma, Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:51 Kaynak: DHA
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