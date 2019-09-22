Son Dakika Haberleri: Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi (3)
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Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi (3)

1 saat önce

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİSiirt'in Pervari ilçesinde, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği hava operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi (3), System.String[]

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ
Siirt'in Pervari ilçesinde, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği hava operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Harekattaki uçaklardan alınan görüntülerde, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.


Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:02 Kaynak: DHA
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