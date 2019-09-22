Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi (3)
1 saat önce
OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİSiirt'in Pervari ilçesinde, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği hava operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:02 Kaynak: DHA
OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ
Siirt'in Pervari ilçesinde, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği hava operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Harekattaki uçaklardan alınan görüntülerde, hedeflerin tam isabetle vurulduğu görüldü.
Bahis çetesi lideri ve kız kardeşi, düğün öncesi gözaltına alındı PKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu! Nefes kesen görüntüler ortaya çıktı Selçuk Bayraktar TEKNOFEST açıklaması: 1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık Saman yüklü traktörün römorku benzin istasyonuna 200 metre kala alev aldı