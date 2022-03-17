Siirt'te 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

17.03.2022 12:19
Siirt'te 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Siirt'te hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ve Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan toplamda 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan U.A. yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan hükümlünün cezaevine teslim edildiği belirtildi. - SİİRT

YORUMLAR
500
Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:10 78 yaşındaki adam, geri manevra yapan minibüsün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada
12:09 Teslim olarak arabasından inen bir sivili öldüren Rus ordusunun o anları saniye saniye kamerada!
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:30:10. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement