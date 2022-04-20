Siirt'te 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

20.04.2022 13:26
Siirt'te 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurtalan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Uyuşturucu kullanmaktan aranması ve hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C'nin Kurtalan ilçesinde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İ.C. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Narkotik, Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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