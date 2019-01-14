Siirt'te 700 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Siirt'te bir kişinin üzerinde 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

Siirt'te bir kişinin üzerinde 700 gram metamfetamin ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Conkbayır Mahallesi'nde bir kişinin durumundan şüphelenilen ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan kişi yakalandı. Yakalanan şüphelinin üst aramasında iki poşet içerisinde 700 gram metamfetamin bulundu.



Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SİİRT

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