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75 kamu ve özel sektör yatırımının açılışı yapılacak - Son Dakika

75 kamu ve özel sektör yatırımının açılışı yapılacak

03.12.2021 11:30

FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te yapılacak törenle 75 kamu ve özel sektör yatırımının açılışı gerçekleştirilecek.

FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te yapılacak törenle 75 kamu ve özel sektör yatırımının açılışı gerçekleştirilecek.

Son 3 yılda yapılan ve değerleri 2 milyar 500 milyon lirayı aşan yatırımların açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın yapılması bekleniyor.

Törenle, Siirt- Eruh kara yolundaki Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk- Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırım faaliyete geçecek.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenti teşriflerini heyecanla beklediklerini söyledi.

Siirt'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Siirt ile çok özel bağları var. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Siirtli olması, okuduğu bir şiir yüzünden hapis yatması ve Siirt'ten seçilmesi hem kendi siyasi hayatında hem de demokrasi hayatında çok önemli mihenk taşıdır. Siirt olarak bizler de halkımızı Sayın Cumhurbaşkanımızla kucaklaşmayı bekliyoruz."

"Yer altı ve yer üstü kaynakları işlendi"

Kentte çok ciddi kamu yatırımlarının olduğuna dikkati çeken Hacıbektaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde son 3 yılda tamamlanan özel ve kamu yatırımlarının açılışlarının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, "İlin ve bölgenin terör örgütü PKK'dan temizlenmesiyle yer altı ve yer üstü kaynakları işlendi. Kentte tarım, hayvancılık ve turizm sektörünün gelişmesi ve madenlerin işlenmesi noktasında çok önemli özel sektör yatırımları gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisi

Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisinin açılışının da yapılacağını belirten Hacıbektaşoğlu, tesiste deneme üretiminin başladığını, çok önemli bir yatırım olduğunu aktardı.

Tesisin Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisi olduğuna dikkati çeken Hacıbektaşoğlu, Türkiye'nin bu konuda çinko ihtiyacını yurt dışında karşıladığını, yatırımla ilk planda 30 bin, tamamlandığında 90 bin ton yıllık çinko levha üretimi yapılacağını belirtti.

"İlk planda 30 bin ton üretim ile yaklaşık 230-240 milyon dolar bir üretim gerçekleştirecek ve bu para dışarıya gitmeyecek, ülkemizde kalacak." diyen Hacıbektaşoğlu, tesisin katma değeri çok yüksek bir yatırım olduğunu, tam kapasiteyle hizmete girmesiyle Siirt ve Hakkari'de 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını vurguladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, "Bu yatırımın tamamlayıcı yatırımları var. Aynı zamanda sülfürik asit kurşun fabrikası ve kireç fabrikası tamamlayıcı yatırımlar olarak gerçekleşecek. Bu çalışmaların da tamamlanmasıyla toplam 250 milyon dolarlık bir yatırımın yapılacak." dedi.

Zarova Köprüsü'nün açılışı yapılacak

Siirt-Eruh kara yolunda yapımı tamamlanan ve kentin Şırnak ile ulaşımını konforlu hale getirecek Zarova Köprüsü'nün de açılışının yapılacağını bildiren Hacıbektaşoğlu, köprünün çok büyük ve öne çıkan bir yatırım olduğunu, bu açılışla Siirt-Eruh yolunun tamamlanacağını ifade etti.

Açılışlar arasında Şirvan Barajı ve HES'in de bulunduğunu anlatan Hacıbektaşoğlu, "2 milyar 500 bin liranın üzerinde 75 kamu ve özel sektör yatırımlarının açılışları yapılacak." ifadesini kullandı.

75 kamu ve özel sektör yatırımının açılışı yapılacak
75 kamu ve özel sektör yatırımının açılışı yapılacak
75 kamu ve özel sektör yatırımının açılışı yapılacak
75 kamu ve özel sektör yatırımının açılışı yapılacak

Organize Sanayi Bölgesi, Yatırım, Siirt, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 75 kamu ve özel sektör yatırımının açılışı yapılacak - Son Dakika


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