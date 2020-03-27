Siirt'te 75 personel alınacak - Son Dakika

Siirt'te 75 personel alınacak
6 saat önce
AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere 75 personelin istihdam edileceğini belirtti.
AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere 75 personelin istihdam edileceğini belirtti.
Müracaatların Çalışma ve İş Kurumu aracılığıyla alınmaya başladığını belirten Ören, şunları kaydetti:
"Bakanlık tarafından ilan edilen 32 bin personel ilanı arasında İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere 46 temizlik, 8 güvenlik ve 21 klinik destek personeli alınacak. Alımlar Çalışma ve İş Kurumu tarafından kura ile belirlenecek. Yapılacak istihdam ilimizin sağlık alanındaki önemli bir eksikliğini giderecek. Emeği geçenleri kutluyorum."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:48 Kaynak: AA
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