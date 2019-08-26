Son Dakika Haberleri: Siirt'te 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Siirt'te 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

57 dakika önce

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'te 750 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğünce 'Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine' yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 750 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:06 Kaynak: İHA
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