Siirt'te 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
57 dakika önce
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:06 Kaynak: İHA
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğünce 'Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine' yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 750 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi. - SİİRT
Pitbull'un kediyi parçaladığı anlar kamerada Cani koca, parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını tabanca ile yaraladı Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı: 1 ölü, 7 yaralı Boşanmak istemeyen uzman çavuş, eşinin evini basıp kurşun yağdırdı