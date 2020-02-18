Siirt'te 750 yıllık alem muhafaza ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te 750 yıllık alem muhafaza ediliyor - Son Dakika

Siirt'te 750 yıllık alem muhafaza ediliyor

7 saat önce

Siirt Ulu Cami'de 750 yıllık alem, müftülük tarafından muhafaza ediliyor.

Siirt'te 750 yıllık alem muhafaza ediliyor, System.String[]

Siirt Ulu Cami'de 750 yıllık alem, müftülük tarafından muhafaza ediliyor. Muhafaza edilen alem, onarımı tamamlandıktan sonra tarihi eserler müzesine nakledilecek.


Siirt'te 750 yıllık olan ve günümüze kadar korunarak gelen Ulu Cami'nin minaresinin alemi İl Müftülüğü'nde muhafaza ediliyor. Alem, onarımı tamamlandığında tarihi eserler müzesine nakledilecek. Selçuklulardan kalma alemin tarihe ışık tuttuğunu belirten Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, müftülük olarak alemin, yeni açılacak olan müzede sergilenmesini istediklerini söyledi. Altıok, "Ecdadımızın tarihin derinliklerinden asırlar öncesinden bugüne kadar gelen zaman diliminde her şehrimizin gülü ve sembolü olan ulu camilerden birisi de Siirt'tedir. Küfü yazı ile sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav), Hz. Ebubekir'in, Hz. Ömer'in, Hz. Osman'ın, Hz. Ali'nin isimleri de nakşedilmiş fevkalade sanat eseri harika bir minaremiz var. İşte o Ulu Cami'nin minaresinin yıllarca tepesinde durmuş bu alemi tabi yenisi yapılınca mahzene getirilmiş buraya depoya bırakılmış olan 750 yıllık alemi bakırdan mamul alemi depomuzda tutmaktansa yeni açılacak olan Siirt'imizin müzesine yerli yabancı turistlerin, ziyaretçilerin dikkatine sunmak için müzemize vermeyi uygun görüyoruz" dedi. - SİİRT

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:58 Kaynak: İHA
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