Son Dakika Haberleri: Siirt'te 8 adet tarihi sikke ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 8 adet tarihi sikke ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te 8 adet tarihi sikke ele geçirildi

6 saat önce

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 8 adet eski dönemlere ait sikke ele geçirildi.

Siirt'te 8 adet tarihi sikke ele geçirildi, System.String[]

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 8 adet eski dönemlere ait sikke ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Aralık'ta icra edilen önleyici hizmet devriyesi faaliyeti esnasında şüphelenilen bir araçta ve içinde bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 8 adet sikke ve 1 adet dedektörün ele geçirildiğini bildirdi. Söz konusu olayla ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildiği kaydedilen açıklamada, alınan talimatlar doğrultusunda şüphelilerin gözaltına alınarak soruşturmaya başlanıldığı belirtildi. - SİİRT

Aralık, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
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