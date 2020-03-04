Siirt'te 8 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 8 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Siirt'te 8 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 8 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Siirt'te 8 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Siirt'te bir araçta yapılan aramada 8 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yeni Eruh yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada aracın kapalı kasasında bulunan gizli bölmeye gizlenmiş çeşitli markalardan 8 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak yürütülen adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:05 Kaynak: İHA
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