Son Dakika Haberleri: Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

1 saat önce

Siirt'te Aile Destek Merkezi (ADEM) Koordinatörlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği, System.String[]
Siirt'te Aile Destek Merkezi (ADEM) Koordinatörlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.


Barış Mahallesi Mehmet Sincar Parkında gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlar şiir okudu, şarkılar seslendirdi ve folklor gösterisi sundu.


Kadınlar, farkındalık oluşturmak amacıyla unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını çocuklarına aktarmak için sek sek, ip atlama, yedi taş ve çelik çomak da oynadı.

ADEM Koordinatörü Nurten Temiz, yaptığı açıklamada, kadınların toplumda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, İslam'da kadınlara oldukça değer verildiğini söyledi.


Kadınlar Günü dolayısıyla alışılmışın dışında bir etkinlik düzenlediklerini belirten Temiz, "Kadınlarımız toplum içinde önemli bir yere sahip. Bugün çocuklarımızın unuttuğu belki de bazı çocukların hiç bilmediği oyunları oynadık. Böylece geleneğimize sahip çıktık. Çok güzel görüntüler oluştu. Kadınlarımızın her zaman önemli olduğunu bir kez daha gösterdik. En kötü günümüz böyle olsun." diye konuştu.


Kadınlardan Melike Aydın, güzel bir program olduğunu, çocuklarına geleneksel oyunları öğrettiklerini belirtti.

Etkinliğe katılan Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve kamu kurumlarının temsilcileri de kadınlara karanfil dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:33 Kaynak: AA

Sincar Dağı, Barış Mahallesi, Dünya Kadınlar Günü, Siirt, Güncel
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