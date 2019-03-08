Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

Siirt
'te Aile Destek Merkezi (ADEM) Koordinatörlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Barış Mahallesi Mehmet Sincar
Parkında gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlar şiir okudu, şarkılar seslendirdi ve folklor gösterisi sundu.
Kadınlar, farkındalık oluşturmak amacıyla unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını çocuklarına aktarmak için sek sek, ip atlama, yedi taş ve çelik çomak da oynadı.
ADEM Koordinatörü Nurten Temiz, yaptığı açıklamada, kadınların toplumda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, İslam'da kadınlara oldukça değer verildiğini söyledi. Kadınlar Günü
dolayısıyla alışılmışın dışında bir etkinlik düzenlediklerini belirten Temiz, "Kadınlarımız toplum içinde önemli bir yere sahip. Bugün çocuklarımızın unuttuğu belki de bazı çocukların hiç bilmediği oyunları oynadık. Böylece geleneğimize sahip çıktık. Çok güzel görüntüler oluştu. Kadınlarımızın her zaman önemli olduğunu bir kez daha gösterdik. En kötü günümüz böyle olsun." diye konuştu.
Kadınlardan Melike Aydın
, güzel bir program olduğunu, çocuklarına geleneksel oyunları öğrettiklerini belirtti.
Etkinliğe katılan Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun
Dilşad Taşkın, AK Parti
Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve kamu kurumlarının temsilcileri de kadınlara karanfil dağıttı.