Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika

Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

7 saat önce

Siirt Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla broşür dağıttı.

Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği, System.String[]

Siirt Barosu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla broşür dağıttı.

Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyon Üyesi Sibel Güneş Tardu, 15 Temmuz Demokrasi meydanında toplanan baro üyeleri adına yaptığı açıklamada, 8 Mart'ın kadın olmaktan kaynaklı cinsiyet temelli ayrıcalığa karşı mücadele günü olduğunu belirtti.


Kadın Hakları Komisyonu olarak kadınların yanında olduklarını belirten Tardu, şunları kaydetti:


"8 Mart, kadınların 'eşit işe eşit ücret' talebiyle eşitlik ve özgürleşme mücadelesini başlattığı, toplumsal alanda cinsiyet eşitliğinin tohumlarının atıldığı gündür. üm kadınların 8 Mart dünya kadılar gününü kutluyoruz."

Baro üyeleri açıklamanın ardından kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlatan broşür dağıttı.


Etkinliğe Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek de katıldı.

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine
Yaşlı kadını aracıyla ezip, "tencereler devrildi sandım" diyen şoför serbest bırakıldı 8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 22:25:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]