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Siirt'te 8 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu

13 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde 8 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu.

Siirt'te 8 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu, System.String[]
Siirt'in Şirvan ilçesinde 8 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, akşam Narlıkaya köyündeki evinden ayrılan Samet Cebe'den haber alamayan yakınları çocuğu aramaya başladı.
Arama sonucu Cebe, evin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.
112 Acil Servis ekiplerince köyden alınan Cebe'nin cenazesi Siirt Devlet Hastanesi morguna getirildi.
Olayla, ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:25 Kaynak: AA
Şirvan, Siirt, Güncel
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