Siirt'te 8 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu
1 saat önce
Siirt'in Şirvan ilçesinde 8 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:50 Kaynak: AA
'in Şirvan
ilçesinde 8 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, akşam Narlıkaya köyündeki evinden ayrılan Samet Cebe'den haber alamayan yakınları çocuğu aramaya başladı.
Arama sonucu Cebe, evin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.
112 Acil Servis
ekiplerince köyden alınan Cebe'nin cenazesi Siirt Devlet Hastanesi
morguna getirildi.
Olayla, ilgili soruşturma başlatıldı.
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