Siirt'te 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Siirt'te farklı suçlardan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma suçundan 5 yıl toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.B.T., Yenimahalle Medine Caddesi üzerinde yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan M.B.T.'nin cezaevine teslim edilmek üzere Batman'a götürüldüğü belirtildi. - SİİRT